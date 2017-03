Un Français, radicalisé et déséquilibré, fonce dans un funérarium: il a fait sauter le mur avec sa voiture et s'est arrêté à côté d'un cercueil (vidéo)

Vendredi, vers 3h du matin, un ressortissant français s’est crashé contre le funérarium Warzée, à Sclayn (Andenne, province de Namur). Au volant d’une petite voiture Ford, le jeune homme est d’abord rentré dans le parking ou il a arraché les fleurs qui s’y trouvaient avant d’écraser les potelets et de terminer dans le mur latéral… à moins d’un mètre d’un cercueil. Dans sa course folle, la voiture s’est arrêtée à quelques centimètres du cercueil sans le toucher. « Il y avait tout de même quelques égratignures sur le cercueil », confirme un membre de la famille.

Du côté du Funérarium Warzée, la surprise était totale. « On a vécu un truc de fous », nous expliquait un des administrateurs présent sur les lieux du sinistre, vendredi matin.

Mais ce qui surprend le plus, au-delà du mur défoncé, c’est ce qui s’est passé directement après le choc. Blessé superficiellement, l’homme, âgé d’une trentaine d’années, est sorti de sa voiture et a installé un… tapis de prière. Il s’est alors installé et a commencé à prier en disant que « l’Islam vaincrait les mécréants d’Europe », selon un des administrateurs du funérarium.

Toujours selon cet administrateur, l’homme était un Français radicalisé puisqu’un Coran a été retrouvé dans sa voiture ainsi que des documents faisant état d’un voyage imminent pour la Syrie. Une information qui n’est cependant pas confirmée par les autorités judiciaires.

