Liège: alors que le procès d'Amrani débutera en 2018, certaines familles pensent que le tueur de la place Saint-Lambert était un indic de la police

Près de 7 ans après la fusillade qui a coûté la vie à six personnes, les familles des victimes de Nordine Amrani devraient enfin obtenir des réponses. En septembre 2018, le procès contre l’État belge devrait s’ouvrir. La famille de Pierre Gérouville est bien déterminée à apporter les preuves que le tireur était bien un indicateur de la police.

A.Ma. et I.Za.

Le 13 décembre 2011, sur l’heure de midi, et alors que de nombreux étudiants quittaient les salles d’examen, Nordine Amrani mitraillait la foule présente sur la place Saint-Lambert. Perché en hauteur, l’homme a vidé plusieurs chargeurs de FAL et balancé des grenades. Cinq personnes ont été tuées. Plus tôt dans la journée, il avait également abattu sa femme d’ouvrage. En mars 2016, le procès de trois contacts de Nordine Amrani, prévenus pour détention illégale d’armes, s’ouvrait devant le tribunal correctionnel de Liège. Ces trois individus, proches du milieu du grand banditisme, avaient reconnu avoir été en contact avec le tueur de la place Saint-Lambert, un mois avant la fusillade.

À cette époque, Amrani était en libération conditionnelle. Parmi les conditions à respecter : ne pas avoir de contact avec des personnes issues du milieu criminel. Pourtant, ce fut le cas. Et c’est ce qui fait dire aux familles des victimes que le tueur n’était pas « assez surveillé ».

