Péruwelz: le service travaux s'installe dans l'ex-salle d'op' (+vidéo)

Il y a une 10 ans, c’était encore un hôpital : la clinique de Péruwelz comme disent les habitants. En 2010, la Ville commence à s’y installer pour en faire une Maison de la Citoyenneté. Avec l’arrivée du service des travaux, vendredi, le bâtiment est désormais complet et tout dévoué au service du citoyen.

La cabine de radiologie sert désormais de local au service d’insertion professionnelle « L’Envol ». Une quarantaine de personnes y suivent des formations, tandis que de 70 bénéficiaires y retrouvent une expérience professionnelle en tant qu’Article 60. Au rez-de-chaussée, l’ancien service de revalidation résonne désormais des babillements des enfants de la crèche, tandis que l’ancien laboratoire d’analyses s’est transformé en accueil extrascolaire pour 130 écoliers de l’entité.

Vendredi, c’est le service des travaux qui s’est installé au troisième étage de l’ancienne clinique, rebaptisée « Maison de la Citoyenneté » et dès lors, au complet : « 80 personnes travaillent dans le bâtiment », précise le bourgmestre, Daniel Westrade.

Le point final d’un projet lancé en 2010. « À l’époque, les mutualités décident de fermer la clinique au profit de la centralisation des hôpitaux », rappelle-t-il. « Les bâtiments sont proposés à la vente ou à la location ». La Ville décide alors de les occuper, à partir de 2011, puis de les acheter en 2013 pour 1,7 million d’euros et non sans un solide coup de pouce de la Région wallonne (1.050.000€). « C’était cela ou risquer d’y trouver une affectation que nous ne souhaitions pas », assure le bourgmestre.

Fedasil, notamment, se serait un temps intéressée au lieu. Mais la Ville l’a prise de vitesse : « Notre idée, dès ce moment, était d’en faire un centre administratif qui regroupe toute une série de services alors décentralisés », ajoute le maïeur.

Regrouper les services

La Maison de l’Emploi quitte notamment Bon-Secours pour ce bâtiment de Péruwelz, situé à deux pas du centre-ville et dès lors bien plus pratique : « Nous étions excentrés, ce qui posait des soucis en termes de mobilité pour notre public », assure la responsable du service, Sandra Pottier. « Nous recevons environ 800 visites par mois depuis notre déménagement, ce qui représente une hausse de 150 par rapport à l’époque où nous étions basés à Bon-Secours ».

Plus efficaces, les services installés dans la Maison de la Citoyenneté jouissent aussi de meilleures conditions de travail. « Les aménagements ont été réalisés par les ouvriers communaux, selon les prescriptions de l’ONE et les besoins réels des puéricultrices », se réjouit au sujet de la crèche, Évelyne Cuvelier, assistante sociale. « Tout hôtel de ville devrait porter le nom de Maison de la Citoyenneté », commente, lors de l’inauguration vendredi, le député-bourgmestre Bruno Lefebvre, chargé de représenter le ministre des Pouvoirs locaux. « Une opération comme celle réalisée par Péruwelz va dans le bon sens, celui d’un rapprochement entre l’administration et le citoyen ».