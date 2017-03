Antoing : la yourte de Sylvain Hennin en sursis

Sylvain Hennin, propriétaire d’une yourte – dans laquelle il habite depuis un peu plus d’un an – est menacé d’expulsion par l’administration communale d’Antoing. Samedi, le collectif Halé !, qui milite pour l’habitat léger, a ouvert les négociations avec le bourgmestre pour tenter d’obtenir une régularisation.

Sylvain Hennin vit dans une yourte depuis plus d’un an.

Devant le parvis de la maison communale, ils sont une poignée de militants à s’être mobilisés pour venir soutenir Sylvain Hennin dans son chemin de croix. L’homme d’une cinquantaine d’années, fervent défenseur de l’environnement, vit seul dans sa yourte depuis un an et demi. Une tente améliorée et écologique, qu’il a fait construire dans le renfoncement d’un terrain privé du village de Maubray.

