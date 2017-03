Salt and Ice Challenge, Blue Whale, le jeu de l'escalier…: nos adolescents sont fans de jeux dangereux et potentiellement mortels!

Le Salt and Ice Challenge, le jeu de l’escalier ou encore le Blue Whale… Ces trois défis nés sur Internet font fureur chez les 12-18 ans dans le monde. Les décès et les blessures se comptent pourtant par centaine.

Les marques laissées par le glaçon et le sel après 3 secondes, lors du Salt and Ice Challenge.

Apparu mi-janvier sur les réseaux sociaux, le Salt and Ice Challenge est un des défis les plus pratiqués en Belgique par les adolescents.

Ce challenge est né aux États-Unis et s’est répandu en Angleterre, en France et en Espagne. Depuis quelques semaines, des vidéos et photos montrant des Belges osant s’adonner à cette pratique apparaissent sur Facebook.

Mais en quoi consiste ce jeu ? Les règles du Salt and Ice Challenge exigent de placer simultanément du sel et de la glace sur la peau. Cette combinaison crée une réaction chimique qui va faire baisser rapidement la température de la glace jusqu’à moins 20 degrés. Une fois cette température atteinte, le froid va causer des gelures. L’adolescent doit alors résister le plus longtemps possible à la douleur liée au froid et doit ensuite poster les photos de ses brûlures sur les réseaux sociaux.

« J’ai reçu trois jeunes de 17 ans la semaine passée avec des brûlures aux 1 er et 2 e degrés dans ma pharmacie. Il voulait que je les soigne après avoir testé ce challenge. Cette semaine, j’ai reçu un ado de 15 ans pour la même raison. Heureusement, ils n’ont pas laissé trop longtemps le glaçon. Leurs gelures sont facilement soignables et ne laisseront aucune marque », explique Sandrine, pharmacienne dans la Région du Centre. Contactés par nos soins, des pharmaciens et des médecins confirment des cas de brûlures à Mons, Charleroi et Bruxelles.

La baleine bleue, jusqu’à la pendaison…

Un autre challenge extrêmement dangereux a fait son apparition il y a environ trois semaines en Belgique… Il est nommé le « Blue Whale challenge », ce qui signifie le « défi de la baleine bleue ».

Ce jeu se déroule autour d’une croyance populaire russe qui raconte que cette baleine vient au fur et à mesure des jours s’échouer sur la plage pour y mourir. Ce challenge pousse donc les adolescents à suivre le parcours de cet animal et à mourir au terme des 50 défis. Le dernier de ceux-ci ordonne : « Saute du toit ou pends-toi… » Il exige autrement dit purement et simplement le suicide des joueurs.

Pour atteindre ce dernier niveau, les défis deviennent au cours du jeu de plus en plus dangereux et morbides. En voici quelques exemples : « 2, lève-toi à 04.20 heures et regarde des vidéos effrayantes ; 3, scarifie-toi Whale sur ta main ; 14, coupe-toi les lèvres ; 17, assieds-toi sur le bord du toit les jambes dans le vide ; ou encore 28, ne parle à personne. ».

À chacune des étapes, les jeunes doivent se photographier et publier un des clichés sur les réseaux sociaux pour passer au niveau suivant.

En Belgique, la police locale montoise a découvert que trois ados de la région s’adonnaient à cette pratique. En Russie et dans les pays de l’est, ce défi incompréhensible a déjà tué plus de 130 ados en six mois.

Le jeu de l’escalier, dangereux…

Depuis la fin octobre, une nouvelle mode est également apparue dans les cours de récréation belges et françaises : le jeu de l’escalier.

« Quand la cloche sonne pour annoncer la récréation ou la fin des cours, on désigne quatre élèves. Ils partent les premiers et forment un barrage en bas ou au milieu de l’escalier. Quelques minutes après, les autres élèves foncent en courant sur eux et forcent le bouchon. Les quatre élèves lâchent sous la pression et tout le monde tombe sur eux. Ou les quatre élèves tiennent et décident à un moment donné de s’écarter. Et tout le monde est à terre. C’est un moyen pour les quatre désignés de prouver leur force et leur courage à leurs camarades », explique Claire, une Louviéroise.

À 14 ans, elle a découvert ce jeu sur le Web avec ses amis de classe. « On s’est envoyé le jeu sur les réseaux sociaux et un jour, on a décidé de le tester. Depuis, on fait ça au moins deux fois par semaine. C’est vrai que c’est dangereux mais on n’a pas encore eu de blessés… Donc, on continue ! Moi, j’ai juste eu deux gros bleus au niveau du visage », sourit l’écolière.

En Belgique, aucun cas de blessure n’a encore été recensé. En France où le jeu est devenu beaucoup plus courant, une quarantaine d’adolescents ont été grièvement blessés.

