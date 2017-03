Profitez d'un dimanche largement ensoleillé: jusqu'à 16 degrés attendus cet après-midi!

Le temps sera généralement ensoleillé malgré les voiles d’altitude. Cependant, les nuages seront par moments plus denses dans l’ouest du pays. Le mercure affichera des valeurs proches de 11 degrés en Hautes-Fagnes, 13 degrés à la mer, et jusque 15 ou localement 16 degrés ailleurs en plaine. Le vent sera faible, et en Ardenne modéré, de secteur sud-est.

À la mer, il s’orientera toutefois au nord-ouest tandis qu’il deviendra variable ailleurs en basse et en moyenne Belgique.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux et le temps sec. Dans l’ouest du pays, la nébulosité risque toutefois d’augmenter en cours de nuit. Du brouillard pourra aussi se former localement dans l’intérieur des terres. Les minima varieront entre -1 degré en Hautes-Fagnes et 7 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 5 degrés dans le centre. Le vent faible s’orientera au secteur nord-ouest à nord.

En Ardenne, il sera d’abord encore modéré de sud-est, puis il deviendra faible et variable.