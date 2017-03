"We Are Family": la chanteuse Joni Sledge, de Sister Sledge, est décédée (vidéo)

Joni Sledge, du groupe pop Sister Sledge célèbre pour son tube « We are family » en 1979, est décédée vendredi à l’âge de 60 ans. Sa famille a annoncé la nouvelle samedi sur la page Facebook du groupe.

« Hier, notre famille a été abasourdie », peut-on lire sur la page Facebook. « Nous avons la tristesse de vous informer que notre chère sœur, mère, tante, nièce et cousine Joni est décédée hier. »

Joni Sledge était la deuxième des quatre sœurs du groupe. Selon le magazine Ebony, elle a été retrouvée dans sa maison de Phoenix et la cause de son décès n’est pas encore connue. Le New York Daily News précise que la chanteuse n’était pas malade.

Le tube « We are Family » a été nommé pour un Grammy. Sister Sledge a été fondé en 1971.