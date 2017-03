L'horreur en Espagne: un réseau de prostitution vendait la virginité d'une mineure pour 5.000 euros (vidéo)

La police espagnole a procédé à l’arrestation de sept personnes à Marbella pour prostitution, exploitation sexuelle et détournement de mineurs, après avoir notamment tenté de vendre la virginité d’une jeune fille de 16 ans pour la somme de 5.000 euros.

La police espagnole a annoncé samedi avoir démantelé à Marbella, dans le sud du pays, un réseau de prostitution de mineures. Sept personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête pour prostitution, exploitation sexuelle et détournement de mineurs. Dans son communiqué, la police affirme également que le réseau procédait à la vente de la virginité d’une jeune fille de 16 ans au prix de 5.000 euros. L’adolescente a été libérée grâce au démantèlement de ce réseau.

L’enquête de la police espagnole a démarré suite à un e-mail anonyme dénonçant le fait que la jeune femme présentée sur cette annonce illégale devait avoir moins de 18 ans. Un autre appel anonyme expliquait pour sa part que l’adolescente avait bien 16 ans.

C’est finalement après une longue enquête et des perquisitions menées à Marbella et Malaga, qu’un important matériel informatique dévoilant les informations sur ces annonces et ce réseau de prostitution a été découvert.