Stéphane Pauwels répond aux critiques après FC Barcelone-PSG: "Ça ressemble à du harcèlement"

L’animateur de RTL-TVi et consultant pour W9, L’Équipe et TF1 est revenu sur ses commentaires sur le huitième de finale de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG, ainsi que sur les critiques dont il a fait l’objet suite à ses propos parfois crus.

La large victoire du PSG face au FC Barcelone (4-0) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, ainsi que la remontée historique du Barça lors du match retour (6-1) en ont étonné plus d’un. Mais les internautes retiennent certains pronostics plus que d’autres. Et à l’occasion de ces deux matches haletants, la principale cible des moqueries et des critiques était… Stéphane Pauwels. Le sniper du football belge, animateur sur RTL-TVi et consultant sur W9, L’Équipe et TF1, en France, s’est en effet laissé aller au moment de dévoiler ses prévisions pour le PSG et le Barça…

Avant le match aller, sur la chaîne L’Équipe, il avait lancé une phrase qui a fait polémique : « Le PSG va ramasser dans la gueule contre le FC Barcelone ! ». Avant de découvrir un résultat largement favorable pour le PSG, ensuite.

Au retour, le consultant allait cette fois à contre-courant, en évoquant une possible « remuntada » du Barça : « C’est loin d’être terminé, les grandes équipes ne meurent jamais ! » Et cette fois, le présentateur de la Ligue des Champions sur Club RTL a bien eu raison de se dévoiler, vu le résultat historique obtenu par les Blaugrana. « Ça fait 15 jours que je me fais allumer par les supporters parisiens. (…) Cette équipe est surcotée, ça fait deux semaines que je le dis », avait-il ainsi lancé après la rencontre sur Club RTL.

.@StephanePauwels : "Le PSG va ramasser dans la gueule contre le FC Barcelone !" 🔥⚽️⚡️ #EDS cc @FrenchFCB pic.twitter.com/hqNs5PobeQ — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) 2 février 2017

Interrogé par nos confrères de 7sur7, Stéphane Pauwels a tenu à répondre aux nombreuses critiques auxquelles il a fait face sur les réseaux sociaux, lui reprochant ses pronostics et ses propos parfois crus. « En France, on respecte beaucoup plus mon avis. Ils me disent : ‘Respect, nous les Français, on n’a pas osé le dire’. En Belgique, je me fais toujours allumer », clame-t-il.

« On peut aimer ou ne pas aimer ce que je fais, mais ici (NDLR : les insultes et critiques sur les réseaux sociaux), c’est gratuit. Il n’y a aucun contentieux personnel pourtant, certains font du Pauwels bashing pour le plaisir », affirme l’animateur de RTL. « C’est injurieux et ça ressemble à du harcèlement. Dans la durée, c’est eux qui perdront des plumes ».