Apéro de l'ASBL Chiara ce dimanche

Si la petite Chiara a pu bénéficier d’une greffe de rein, l’ASBL Chiara V.D.S. continue de s’investir pour les autres. La preuve encore avec cette fin de semaine chargée pour l’association.

Mardi, déjà, l’ASBL est allée à la rencontre d’élèves de l’école Saint-Henri de Mouscron. Le rendez-vous était fixé au cinéma de Mouscron. Après la projection du film « Réparer les vivants », un débat a lieu avec les élèves. Jean-François Vandersteene, le papa de Chiara, a répondu aux interrogations des jeunes au sujet du don d’organes et de la greffe. « Le film est très bien fait. Il est complet et aborde pas mal de choses concernant la greffe. C’est un film tout public, plus accessible qu’un documentaire », commente Jean-François Vandersteene.

Ce n’était pas la première fois que l’association répond à ce genre de sollicitations de la part des écoles. Via ces ciné-débats, ce sont plus de 1.000 personnes qui ont pu être informées. L’ASBL va continuer sa sensibilisation cette semaine avec plusieurs événements et rencontres prévus.

Après un passage sur Vivacité et une après-midi de sensibilisation au centre commercial Les Dauphins, la semaine se termine avec l’apéro ce dimanche. L’objectif étant de récolter de l’argent pour les divers projets.

Ce dimanche, 12 mars, ce sera à la buvette « La Troisième Mi-Temps » du stade du Canonnier qu’il faudra être. L’accès se fait via le clos des Saules. L’apéro débute à 10h30. L’objectif sera de récolter des bénéfices pour les différentes actions de l’association. Deux tombolas seront organisées. Une tombola avec chaque ticket gagnant et une autre avec plusieurs gros lots comme un écran plat, des places de concert (dont Tal), des places de cinéma, des réductions dans des restaurants, ou encore des places pour Pairi Daiza et Ice Mountain.

Un bon endroit aussi pour les supporters de l’Excel de se donner rendez-vous avant d’aller vers Courtrai.