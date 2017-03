D1A : Charleroi se qualifie pour les Playoffs 1 au bout du suspense (0-0), Mouscron s'est sauvé (0-2) !

Le rideau est tombé sur la compétition régulière de la Jupiler Pro League dimanche, à l’issue de la 30e et dernière journée. Charleroi a arraché sa qualification grâce à son 0-0 à Lokeren. Mouscron s’est imposé 0-2 à Courtrai, et a profité du revers de Westerlo à Genk (0-4) pour se sauver.

Cette fois les dés sont jetés. Alors qu’un seul des verdicts attendus était tombé à l’issue de la 29-ème et avant-dernière journée de la Jupiler Pro League de football, le samedi 4 mars, il était forcément inévitable que toute la vérité éclate enfin dimanche à 16h15 et des poussières.

Cette vérité la voici.

Le champion de la saison régulière c’est le RSC Anderlecht, vainqueur 3-0 contre Waasland-Beveren, pendant que le Club Bruges pataugeait (2-2) contre Saint-Trond.

L’avantage est double. Le Sporting a statistiquement le plus de chances de conserver la pole position pour de bon au terme des dix journées du play-off I et, plus concrètement, il a déjà en poche, et pour la première fois selon le nouveau règlement, son billet pour le 3e tour préliminaire de l’Europa League.

Même si cela ne suffit pas à son bonheur. L’objectif, comme pour Bruges, c’est évidemment le titre et la Ligue des Champions.

Avec la division des points par deux, Anderlecht entamera la phase finale avec un point d’avance sur Bruges et 4 sur Zulre-Waregem.

Ostende (2-2 au Standard), qui était déjà assuré de sa place en play-off I, ne termine toutefois que 5e, dépassé par La Gantoise qui a renvoyé Malines à la 7e place en le battant 3-0. La Gantoise, Ostende et Charleroi (0-0 à Lokeren, objectif atteint !) entameront tous les trois les play-offs 1 avec 25 points, six de moins qu’Anderlecht.

La première journée aura lieu le week-end du 31 mars, 1 et 2 avril. Le tirage au sort des rencontres est prévu lundi.

Vous l’aurez donc compris, Malines, une semaine après son exploit (3-2) contre Anderlecht, est la grande victime de cette 30e journée.

Enfin il n’aura pas fallu attendre 24 heures pour savoir quel club remplacera l’Antwerp en D1B (Proximus League). Il s’agit en effet de Westerlo, l’autre grande victime du jour, balayé par Genk, 0-4, pendant que Mouscron s’imposait 0-2 à Courtrai.

L’Excel sauve ainsi sa peau en D1A tandis que Genk ne tire aucun profit de sa victoire et termine 8e.