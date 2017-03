Le manuel du parfait djihadiste: voici les documents distribués par Zerkani à ses recrues

> Enquête à lire en exclusivité sur notre édition digitale La Capitale Bruxelles

Véritable gourou de l’islam radical, Zerkani a envoyé environ 20 personnes en Syrie durant cette période de deux ans. Dès 2012, pour convaincre les jeunes d’emprunter la voie du djihad, le recruteur distribuait à ses connaissances des documents de propagande islamiste. Nous avons pu nous procurer l’un de ces « syllabus » du djihad. Il circulait en toute discrétion – et pour cause ! – dans les milieux islamistes radicaux. On y retrouve des textes faisant l’apologie du terrorisme, glorifiant ceux qui prennent part au djihad armé et invitant tous les musulmans à les soutenir. Ceux qui ne sont pas du côté des combattants sont considérés comme des mécréants qu’il faut exterminer. Ce sont ces textes qui ont participé à la formation des candidats au djihad recrutés par Zerkani et ses proches. Des jeunes qui finalement se sont fait exploser dans les rues de Paris et Bruxelles.

