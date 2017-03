Baromètre Solidaris 2017: ceci est bien plus qu'une crise

Pour la première fois, le Baromètre annuel « Confiance & Bien-être » de Solidaris, mené auprès des Wallons et des Bruxellois, a aussi sondé nos voisins français. Les résultats entre la Belgique et la France convergent: défiance envers les institutions, ascenseur social en panne, craintes pour la santé des siens et la dégradation de l’environnement… Ce malaise général est révélateur d’une lame de fond qui dépasse la simple « crise » de société.

Prendre régulièrement le pouls de la société sur les sujets qui la touchent au quotidien, comme son bien-être et sa santé, c’est la mission que s’est donné Solidaris au travers de ses « baromètres » et «thermomètres». Le rôle d’une mutualité ? Assurément pour Jean-Pascal Labille, son Secrétaire général: «une mutuelle, acteur social et citoyen, est légitime pour faire remonter du terrain » le vécu de ses affiliés. C’est même «un devoir militant de les écouter».

Et ce que les gens ont à dire, depuis le 7 janvier 2015 (Charlie Hebdo) qui a marqué le début de la vague d’attentats - terrorisme assorti d’une actualité politique anxiogène (Syrie, Brexit, élection de Trump) -, trahit un mal-être sans précédent. En Belgique mais aussi en France, où Solidaris, à la demande du groupe MGEN (Mutuelle générale de l'Éducation nationale), a aussi posé son stéthoscope. Les deux mutuelles viennent de confronter les résultats belges et français à Paris.

Une première vouée à être étendue à d'autres pays voisins à l'avenir et qui montre que cette déprime, qui se traduit surtout par une défiance à l'égard de l'institutionnel et du politique, est bien plus qu'un coup de blues passager: « Notre autre enquête 'Ceci n'est pas une crise' , explique Jean-Pascal Labille (également président de la Fondation éponyme), révèle la même défiance, preuve qu'il s'agit d'une mutation sociétale et non d'une crise. La promesse que 'les générations suivantes vivraient mieux que nous' est mise en doute. Avec, comme lien de cause à effet, un retour aux valeurs refuges comme la famille et le travail. La verticalité traditionnelle est désormais en pointillés et la participation citoyenne favorise l'horizontalité. Le futur, quand on ne le maîtrise pas, peut faire peur.»

On croit en la famille mais plus dans les politiques

«Ecouter ce que les gens vivent, même ceux à qui on ne demande pas souvent leur avis», précise Martin Wauthy, coordinateur à l'Institut Solidaris, à l'origine du Baromètre 2017 qui montre un indice global de confiance & bien-être quasi égal entre Belges et Français (56,3 et 56,5). La dimension «santé», tant physique que psychique, obtient le moins pire résultat (entre 60 et 64), au contraire du «rapport à la société/citoyenneté» qui affiche un indice de 31.

La confiance dans les structures («macro», = la société) est en chute libre : les personnes interrogées (913 chez nous et 992 en France) n'ont plus confiance dans les grandes entreprises, les banques et compagnies d'assurances, les gouvernants politiques ni les partis, qu'elles placent tout en bas du classement. Au contraire, les sondés placent en top 4 le niveau «micro» (= l'individu) pour améliorer leur vie, avec la famille (82,6%), le conjoint, le médecin généraliste et les amis. En milieu de classement (20 à 30% de confiance), on trouve les syndicats, la presse et la religion.

Ce scepticisme se marque au niveau de l'Etat et de la Sécu : 7 Belges sur 10 pensent qu'ils vont « nous protéger de moins en moins» (pour payer nos soins de santé, nos pensions, le chômage), et moins de 4 sur 10 estiment que «le monde politique a encore les moyens de faire bouger les choses». Au niveau des partis politiques, 74% affirment qu'ils « n'agissent vraiment pas pour tenter d'améliorer la vie des gens .