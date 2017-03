Voici les calendriers des Playoffs 1 et 2: Anderlecht débute à Zulte et Charleroi reçoit Ostende le premier week-end d'avril, duel des Sporting lors de la 5e journée!

Les six équipes des PO1 se tenant en à peine 6 points, elles sont toutes candidates au titre et aux places européennes sur la ligne de départ. A noter que les horaires des matches ne sont pas tous connus car cela dépendra de l’Europa League. Il faudra attendre le lundi 20 mars pour connaître l’ensemble du calendrier des Playoffs 1.

En PO2, le Racing Genk, 8e de la saison régulière, et le Standard, 9e, ne sont pas dans la même poule. Cela ne signifie pas qu’ils composeront forcément l’affiche de la finale du des PO2 le 25 mai.

Le Standard, dans le Groupe A, devra mater Malines, Saint-Trond, Waasland-Beveren, l’Union Saint-Gilloise et le Lierse; tandis que dans le Groupe B, les adversaires de Genk seront Courtrai, Lokeren, l’AS Eupen, l’Excel Mouscron et Roulers. Les équipes démarrent toutes la compétition de dix journées (cinq aller et cinq retour) avec zéro point.

A noter au programme de la 1e journée: Lierse - Standard (02/04 à 20h00) dans le Groupe A, et Genk - Lokeren (01/04 à 20h30) dans le Groupe B.

> CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR LE CALENDRIER COMPLET EN PDF

Playoffs 1

1. Anderlecht 31 points*

2. Club Bruges 30*

3. Zulte Waregem 27

4. La Gantoise 25

5. KV Ostende 25

6. Charleroi 25*

Les équipes avec une étoile (*) ont reçu un demi-point qui tombera en cas d’égalité (le classement de la phase classique sera alors déterminant).

Journée 1 :

31/03/2017 20:30 Zulte Waregem - Anderlecht

1/04/2017 18:00 Charleroi - Ostende

2/04/2017 18:00 Gand - FC Bruges

Journée 2 :

7/04/2017 20:30 Ostende - Zulte Waregem

8/04/2017 18:00 FC Bruges - Charleroi

9/04/2017 18:00 Anderlecht - Gand

Journée 3 :

14-17/04/2017 Zulte Waregem – FC Bruges

14-17/04/2017 Charleroi – Gand

14-17/04/2017 Ostende – Anderlecht

Journée 4 :

21-23/04/2017 Gand – Ostende

21-23/04/2017 Charleroi – Zulte Waregem

21-23/04/2017 Anderlecht – FC Bruges

Journée 5 :

25-27/04/2017 Zulte Waregem – Gand

25-27/04/2017 FC Bruges – Ostende

25-27/04/2017 Anderlecht – Charleroi

Journée 6 :

28/04 -01/05/2017 Gand – Anderlecht

28/04 -01/05/2017 Ostende – Charleroi

28/04 -01/05/2017 FC Bruges – Zulte Waregem

Journée 7 :

5-7/05/2017 Charleroi – FC Bruges

5-7/05/2017 Ostende – Gand

5-7/05/2017 Anderlecht – Zulte Waregem

Journée 8 :

12-14/05/2017 Zulte Waregem – Ostende

12-14/05/2017 Gand – Charleroi

12-14/05/2017 FC Bruges – Anderlecht

Journée 9 :

18/05/2017 20:30 Gand – Zulte Waregem

18/05/2017 20:30 Charleroi – Anderlecht

18/05/2017 20:30 Ostende – FC Bruges

Journée 10 :

21/05/2017 14:30 FC Bruges – Gand

21/05/2017 14:30 Anderlecht – Ostende

21/05/2017 14:30 Zulte Waregem – Charleroi

Playoffs 2

> Groupe A

Malines, Standard, Saint-Trond, Waasland-Beveren, Lierse, Union Saint-Gilloise.

Journée 1 :

1/04/2017 20:00 STVV - Waasland-Beveren

1/04/2017 20:00 Royale Union St-Gilloise - YR KV Mechelen

2/04/2017 20:00 K. Lierse S.K. - Standard de Liège

Journée 2 :

8/04/2017 20:00 Waasland-Beveren - Royale Union St-Gilloise

8/04/2017 20:30 Standard de Liège - STVV

9/04/2017 20:00 YR KV Mechelen - K. Lierse S.K.

Journée 3 :

14-17/04/2017 Waasland-Beveren - YR KV Mechelen

14-17/04/2017 STVV - K. Lierse S.K.

14-17/04/2017 Royale Union St-Gilloise - Standard de Liège

Journée 4 :

21-23/04/2017 K. Lierse S.K. - Waasland-Beveren

21-23/04/2017 STVV - Royale Union St-Gilloise

21-23/04/2017 YR KV Mechelen - Standard de Liège

Journée 5 :

25-27/04/2017 Standard de Liège - Waasland-Beveren

25-27/04/2017 YR KV Mechelen - STVV

25-27/04/2017 Royale Union St-Gilloise - K. Lierse S.K.

Journée 6 :

28/04 -01/05/2017 K. Lierse S.K. - YR KV Mechelen

28/04 -01/05/2017 Waasland-Beveren - STVV

28/04 -01/05/2017 Standard de Liège - Royale Union St-Gilloise

Journée 7 :

5-7/05/2017 YR KV Mechelen - Waasland-Beveren

5-7/05/2017 STVV - Standard de Liège

5-7/05/2017 K. Lierse S.K. - Royale Union St-Gilloise

Journée 8 :

12-14/05/2017 Standard de Liège - YR KV Mechelen

12-14/05/2017 Waasland-Beveren - K. Lierse S.K.

12-14/05/2017 Royale Union St-Gilloise - STVV

Journée 9 :

16/05/2017 20:30 Waasland-Beveren - Standard de Liège

16/05/2017 20:30 YR KV Mechelen - Royale Union St-Gilloise

16/05/2017 20:30 K. Lierse S.K. - STVV

Journée 10 :

19/05/2017 20:30 Standard de Liège - K. Lierse S.K.

19/05/2017 20:30 STVV - YR KV Mechelen

19/05/2017 20:30 Royale Union St-Gilloise - Waasland-Beveren

> Groupe B

Racing Genk, KV Courtrai, Lokeren, AS Eupen, Excel Mouscron, Roulers.

Journée 1 :

1/04/2017 20:00 KV Kortrijk - Excel Mouscron

1/04/2017 20:00 KAS Eupen - Roulers

1/04/2017 20:30 KRC Genk - KSC Lokeren

Journée 2 :

8/04/2017 20:00 KSC Lokeren - KV Kortrijk

8/04/2017 20:00 Excel Mouscron - KAS Eupen

8/04/2017 20:00 KSV Roeselare - KRC Genk

Journée 3 :

14-17/04/2017 KSV Roeselare - Excel Mouscron

14-17/04/2017 KAS Eupen - KSC Lokeren

14-17/04/2017 KV Kortrijk - KRC Genk

Journée 4 :

21-23/04/2017 KRC Genk - Excel Mouscron

21-23/04/2017 KSC Lokeren - KSV Roeselare

21-23/04/2017 KV Kortrijk - KAS Eupen

Journée 5 :

25-27/04/2017 Excel Mouscron - KSC Lokeren

25-27/04/2017 KAS Eupen - KRC Genk

25-27/04/2017 KSV Roeselare - KV Kortrijk

Journée 6 :

28/04 -01/05/2017 KRC Genk - KV Kortrijk

28/04 -01/05/2017 KSC Lokeren - KAS Eupen

28/04 -01/05/2017 Excel Mouscron - KSV Roeselare

Journée 7 :

5-7/05/2017 KRC Genk - KAS Eupen

5-7/05/2017 KSC Lokeren - Excel Mouscron

5-7/05/2017 KV Kortrijk - KSV Roeselare

Journée 8 :

12-14/05/2017 Excel Mouscron - KRC Genk

12-14/05/2017 KAS Eupen - KV Kortrijk

12-14/05/2017 KSV Roeselare - KSC Lokeren

Journée 9 :

17/05/2017 20:30 KRC Genk - KSV Roeselare

17/05/2017 20:30 KV Kortrijk - KSC Lokeren

17/05/2017 20:30 KAS Eupen - Excel Mouscron

Journée 10 :

20/05/2017 20:00 KSC Lokeren - KRC Genk

20/05/2017 20:00 Excel Mouscron - KV Kortrijk

20/05/2017 20:00 KSV Roeselare - KAS Eupen

Les PO2 comprennent pour la première fois douze équipes et non plus huit, soit dix journées en aller-retour dans chaque groupe. Toutes les équipes à égalité sur la ligne de départ avec zéro point. Les deux vainqueurs de groupes, à condition d’avoir la licence européenne, s’affrontent dans un test-match sur le terrain de l’équipe la meilleure classée dans la compétition régulière. Le lauréat défie ensuite une équipe de PO1 pour le dernier ticket européen dans un barrage.