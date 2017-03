Un an après les attentats de Bruxelles, les 224 blessés hospitalisés, venus de 23 pays différents, sont rentrés chez eux

La dernière victime encore hospitalisée après les attentats qui ont frappé la Belgique le 22 mars dernier a pu regagner son domicile le 15 février 2017, selon les informations dont dispose le cabinet de la ministre fédérale de la Santé et des Affaires sociales, Maggie De Block.

Au total, 224 personnes avaient dû être hospitalisées à la suite des attaques terroristes perpétrées, d’une part, à l’aéroport de Zaventem et, d’autre part, à la station de métro Maelbeek. Cent d’entre elles avaient regagné leur domicile dans les 24 heures après le drame. Les autres ont quitté l’hôpital au compte-gouttes. Certaines victimes reçoivent toutefois encore aujourd’hui des soins dans des centres de revalidation.

Les attentats du 22 mars ont fait 32 morts (16 à l’aéroport de Zaventem, 16 dans le métro à la station Maelbeek) et blessé à des degrés divers 324 personnes. Alors que les services de secours – sollicités de partout le 22 mars — ont transporté 295 blessés dans divers hôpitaux, 29 personnes s’y sont rendues par leurs propres moyens. En tout, 224 personnes ont été hospitalisées.

Pas moins de 14 équipes médicales d’urgence, 9 véhicules Smur, 92 ambulances et 10 équipes d’intervention rapides de la Croix Rouge ont redoublé d’efforts le jour de la catastrophe pour assister les victimes. Des hélicoptères des centres médicaux héliportés de Bruges et de Bras-sur-Lienne ainsi que de la Défense ont en outre été monopolisés afin de transporter des patients d’un hôpital à un autre plus spécialisé.

Directement après les attentats, les victimes ont été acheminées vers 28 hôpitaux différents pour y recevoir les premiers soins d’urgence. Vingt-six hôpitaux supplémentaires ont par la suite également accueilli et soigné des victimes des attentats. Cinquante-quatre sites hospitaliers, situés de part et d’autre du territoire, ont donc pris en charge des rescapés des attentats. Au total, le département de santé publique a comptabilisé 940 journées en soins intensifs, 690 dans des centres spécialisés pour brûlés et 2.431 dans des services hospitaliers ordinaires.

Les victimes des attentats du 22 mars sont de 23 nationalités différentes. Des rapatriements ont été effectués dans cinq pays, soit sept aux États-Unis, deux en France, un en Allemagne, un en Colombie et un en Israël.

Le numéro d’information 1771, qui a été mis en service pour répondre aux questions des familles des victimes et des voyageurs présents à l’aéroport de Zaventem et dans le métro Maelbeek, a par ailleurs reçu 17.000 appels dont 2.400 portaient sur des demandes d’assistance psychologique ou sociale.

L’équipe du Centre de référence pour le traumatisme psychique des Cliniques universitaires Saint-Luc – le seul de cette ampleur en Belgique — a, lui, reçu plus de 100 demandes de prise en charge directement liées aux attentats.