Comines-Warneton: les déchets peuvent commencer à trembler

Comme de nombreuses autres, la commune de Comines-Warneton participera activement à la troisième édition de l’opération baptisée « Grand Nettoyage de Printemps », qui se déroulera les 24, 25 et 26 mars 2017, partout en Wallonie ! Mieux que ça, à Comines, on va carrément anticiper cette belle action...

Les 24, 25 et 26 mars, et donc aussi le mercredi 22 mars à Comines, ils vont être nombreux à aller faire la chasse aux déchets !

Pour les participants, la mission est simple : il s’agit de donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier, leur village, un parc ou un chemin de promenade, en ramassant les déchets abandonnés, toujours trop nombreux.

Dans l’entité de Comines-Warneton, si certains attendront les bonnes dates pour se lancer à l’assaut des déchets polluant nos rues et nos chemins, d’autres vont anticiper le « Grand Nettoyage de Printemps ».

En amont de cette campagne, le mercredi 22 mars 2017 exactement, les services communaux du Plan de cohésion sociale, des agents constatateurs environnementaux, des membres de l’Accueil Extrascolaire ou de l’asbl « Jeunes à Votre Service », mais aussi des jeunes de la Maison de Jeunes Carpe Diem vont prendre part activement à cette campagne de nettoyage.

Des jeunes encore plus jeunes n’hésiteront pas eux non plus à mettre la main à la pâte. Au préalable, en effet, différents quartiers de la commune seront nettoyés en collaboration avec les classes de quatrième primaire des différents et nombreux établissements scolaires participants.

Retrouvez notre reportage complet dans notre édition papier de ce mardi 14 mars 2017 ou dans notre édition digitale.