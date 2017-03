Mouscron: après le visuel de l'affiche du festival, voilà l'exposition

L’exposition « L’urgence et la beauté », de Jacques Bihin, se tiendra du 19 mars au 2 avril, entre les murs de l’ancienne piscine communale située sur la place Charles De Gaulle, à Mouscron. Et si les œuvres de l’exposant vous disent quelque chose, c’est normal ! C’est en effet à M. Bihin que l’on doit le visuel présent sur l’affiche du festival « Ma Terre For&Ver ».

Il y a un peu plus de trois ans, à l’initiative de l’administration communale de Mouscron, différents acteurs de la ville s’étaient réunis afin de développer des projets sur le thème du développement durable, dans le cadre de l’action baptisée « 21 actions pour le XXI e siècle ». C’est là qu’est née l’idée de mettre sur pied un festival du film durable, le fameux festival « Ma Terre For&Ver », qui a connu sa troisième édition au mois de janvier et dont le succès est sans cesse plus conséquent d’une édition à l’autre.

Chaque année, l’affiche de l’événement propose un visuel particulier et clairement reconnaissable. « Lorsque nous avons commencé à travailler sur la première édition du festival, nous avons eu la chance de tomber par hasard sur un visuel spécial, dans une revue quelconque », s’exclame Nathalie Leenknecht, active à l’échevinat du travail mais aussi dans l’organisation du festival du film durable. « Ce fut un flash, le coup de foudre ! C’était vraiment l’image rêvée pour un projet comme le nôtre ».

Des recherches ont été réalisées et, nouveau coup de bol, il s’est avéré que l’auteur de cette photographie sphérique était un Belge, habitant à Louvain-la-Neuve.

Jacques Bihin et sa technique particulière seront ainsi en exposition du dimanche 19 mars au dimanche 2 avril (le vernissage est toutefois fixé à ce samedi 18 mars, à 18 heures), au Musée des Beaux-Arts, c’est-à-dire à l’ancienne piscine communale, sur la place Charles De Gaulle, dans le centre de Mouscron.

