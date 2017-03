Obigies: la descente de la Leffe se déroulera le vendredi

Il avait été un temps question de faire l’impasse cette année sur cette ouverture, avant finalement de la déplacer au vendredi. Pourquoi ce changement?

« Cette année, le 15 août tombe un mardi », explique Philippe Delsoir, « et cette journée reste évidemment importante puisqu’elle est le point d’orgue de la manifestation. Si la descente de la Leffe avait été maintenue le jeudi, il aurait fallu tenir ainsi le coup durant 6 jours d’affilée ».

Ce qui est de plus en plus difficile. Pour gagner un jour sur l’état de forme et la disponibilité des effectifs, il a donc été décidé d’organiser la descente le vendredi. Une soirée qui sera ponctuée d’un concert. Il y aura de la musique, de l’animation.

Pour les autres jours, le programme doit encore être peaufiné, mais on sait déjà que le groupe Mister Cover sera à nouveau présent à Obigies.

Pour le reste: Obigies by Night le samedi, repas VIP et concerts le dimanche, et journée familiale le mardi seront les autres moments forts de cette édition 2017 que les organisateurs présenteront prochainement.