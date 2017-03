FA Cup: Chelsea, avec Hazard, Courtois et Batshuayi, élimine Manchester United et Fellaini sur un but fantastique de Kanté (vidéo)

Les quarts de finale de la FA Cup, la Coupe d’Angleterre de football, se clôturaient ce lundi soir avec un duel de feu entre Chelsea et Manchester United. Les Blues l’ont finalement emporté face à des Red Devils peu inspirés et rapidement réduits à dix.

Manchester United et José Mourinho se rendaient à Chelsea sans Zlatan Ibrahimovic, suspendu, mais avec l’ambition de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d’Angleterre et d’oublier l’humiliation 4-0 d’octobre.

Eden Hazard et Thibaut Courtois débutaient ainsi comme titulaires du côté de Chelsea alors que Marouane Fellaini débutait la rencontre sur le banc de Manchester United. Après une double faute sur Hazard en dix-huit minutes, Herrera était exclu à la 38e minute et contraignait José Mourinho à changer de tactique. Il faisait ainsi rentrer Fellaini à la place de Mkhitaryan.

Il fallait finalement attendre la 51e minute pour que le score se débloque grâce à une frappe à ras-de-sol des 25 mètres de N’Golo Kanté, pour Chelsea (1-0).

Ce but suffisait au bonheur des Blues, qui tentaient encore de tromper De Gea via des frappes lointaines de Diego Costa (55e) et Willian (62e). Mais le gardien espagnol était toujours attentif, à l’instar de Thibaut Courtois, qui réalisait un parfait arrêt face à un solo de Rashford à la 58e.

La montée au jeu de Michy Batshuayi à la 93e minute ne changeait pas plus le score au marquoir : Chelsea se qualifie pour les demi-finales de la FA Cup, aux côtés de Manchester City, Tottenham et Arsenal. Manchester United, par contre, rate une nouvelle fois le coche et n’a plus que le championnat pour rêver de l’Europe, la saison prochaine.

Le tirage au sort des demi-finales avait lieu dans la foulée de cette victoire de Chelsea : les Blues joueront contre Tottenham alors qu’Arsenal affrontera Manchester City. Les matches se dérouleront les 22 et 23 avril.