Après la randonue et le bowling tout nu, Jacques propose une croisière naturiste pour le mois de mai!

À Namur, les naturistes ont le choix parmi les activités qui leur sont proposées. L’ASBL officielle « Natmur » organise plusieurs sorties piscines, des parties de pétanque, etc. Et Paul-Yves Depré, à la tête de Naturlux, un groupe de nudistes non reconnu par la fédération belge de naturisme, organise d’autres activités comme la « randonue » ou encore des sorties bowling à Namur.

Dans l’association Naturlux, un des membres a d’ailleurs décidé d’organiser aussi son propre événement. Jacques, un Malonnois, propose des vacances assez originales : une croisière pour naturistes dans les îles grecques.

