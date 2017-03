Mouscron: des images pédopornographiques sur l'ordinateur du prof

Ces images ont été découvertes dans l’ordinateur du Mouscronnois lors d’une perquisition menée par la police, suite à une plainte déposée par son supérieur hiérarchique. En effet, l’homme enseigne en tant que professeur dans une école à des jeunes de 10-12 ans. Ayant eu connaissance de sa précédente peine devant le tribunal en 2006 pour des faits identiques, la direction et les enseignants le tenaient à l’œil, cherchant le moindre comportement suspect. Il aurait cette dernière fois « chatouillé » une jeune fille et contacté via Facebook des jeunes dans un cadre strictement professionnel. Le prévenu avoue avoir de nouveau craqué malgré un suivi psychologique et une remis en ordre de sa vie. Le Procureur du Roi et son avocat ont insisté sur le fait que l’homme n’a jamais eu de comportement pédophile actif. « Je préfère me flinguer que toucher à un enfant », avait-il déclaré. Son avocat sollicite un une suspension probatoire du prononcé et un sursis probatoire à titre subsidiaire. Jugement le 27 mars.