Canaille a été aspergé d'un produit toxique et tondu à Quaregnon: Véronique soupçonne une habitante du quartier!

Le chat Canaille ne passe plus inaperçu dans le quartier du domaine de la Roseraie à Quaregnon. Le félin, qui va fêter ses 14 ans le 2 mai prochain, n’a quasiment plus de poils sur son corps. La malheureuse petite bête a dû être tondue ce samedi par un vétérinaire.

« Depuis plusieurs semaines, Canaille avait plein de nœuds dans ses poils », raconte sa propriétaire Véronique Lefrancq. « J’ai acheté un peigne pour essayer de les démêler, mais je n’y suis pas arrivée. Mon chat avait en plus l’air d’avoir mal quand je chipotais et n’arrêtait pas de miauler. Je me suis donc inquiétée. Surtout qu’une personne du quartier est venue me dire qu’elle avait vu une habitante du domaine jeter du Dettol sur un chat. »

