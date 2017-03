Tournai: 250 euros dérobés avec violence, les deux frères risquent de 2 à 4 ans

Lundi, deux frères âgés de 27 et 31 ans ont comparu devant le tribunal correctionnel de Tournai pour fait de vol avec violence et menace envers une dame présentant une déficience mentale.

En novembre 2016 à Tournai, après avoir observé cette dame se rendre à la banque, ils l’ont suivie à sa sortie et l’ont menacée en lui demandant son argent. Ne voulant pas céder à leur demande, S.V. l’a maintenu tandis que M.V lui faisait les poches afin d’en sortir un maximum de choses de valeur. Il lui ont ainsi dérobé 250 euros.

Les deux jeunes n’en sont malheureusement pas à leur coup d’essai et leur casier est déjà bien long. On dénombre en effet 6 condamnations pour des faits d’extorsion, vols avec violence et menaces, stupéfiants, ou encore coups et blessures volontaires dont on extrait trois récidives pour le plus jeune. Ce dernier explique son geste par le fait qu’il était sans argent et qu’il en avait besoin pour sa consommation de cannabis et d’héroïne.

Pour le procureur du Roi, il s’agit là de faits particulièrement graves. Deux jeunes homme grands et forts, capables de travailler, qui s’en prennent à une personne faible. On pourrait d’après lui les associer à un comportement de prédateur. « Ils constituent un danger pour la société et je pense qu’il y a lieu de ne plus laisser aucune pitié à ces jeunes . Je requiert dans ce cas à l’encontre de M.V. une peine de quatre ans de prison ferme tenant compte de ses lourds antécédents et récidives. Quant à S.V., je requiert deux ans d’emprisonnement étant donné également son lourd passé judiciaire », explique-t-il. L’affaire est mise en délibéré, le jugement sera rendu le 27 mars.