Le cirque Bouglione à Tournai: «On cherche à s'améliorer sans perdre notre côté traditionnel»

Connu depuis très longtemps, le cirque Bouglione a développé une fidèle clientèle qui n’a jamais été déçue par les spectacles proposés. Chaque année, Alexandre Bouglione et sa troupe proposent un nouveau thème dans leur imposant chapiteau rouge et blanc : « Pour le spectacle de cette année, nous avons voulu mettre en scène un personnage de façon parodique et attrayante pour le public », explique Alexandre Bouglione, responsable de la troupe. « Cette personne veut être un clown et le présentateur le fait donc rentrer sur la piste pour l’incorporer dans le spectacle. Cette animation est vraiment le fil conducteur de toute la représentation. D’autres numéros figurent également dans le spectacle ».

Nouveautés à succès

Si le cirque contemporain ou « nouveau cirque » n’a pas vraiment évolué depuis un certain temps, le cirque traditionnel, lui, avance ! Davantage d’éclairage mais aussi d’effets scéniques, ce cirque est dans une évolution constante pour satisfaire le public. Des changements qui sont faits avec parcimonie car le but est non seulement d’avancer mais aussi de garder cet aspect traditionnel cher à Bouglione : « On cherche bien sûr à s’améliorer chaque année, mais le but n’est pas de tout changer non plus car nous sommes un cirque traditionnel et nous voulons le rester. Le public veut avant tout trouver ces valeurs-là dans nos spectacles », souligne Alexandre Bouglione. Malgré le manque d’animaux sauvages, le succès est toujours autant au rendez-vous et le public continue à venir en nombre aux spectacles : « Il n’y a plus d’animaux sauvages comme avant mais d’autres cirques ont décidé de s’en passer. Selon moi, le fait de ne plus en avoir n’enlève pas la beauté du cirque », précise le responsable. « Le Cirque Knie (NDLR : Cirque National Suisse Knie), l’un des plus beaux cirques du monde, a retiré les éléphants et les fauves de ses spectacles et résultat, le succès est toujours présent et les gens continuent à venir en masse ».

Un Avenir incertain

Si le succès reste toujours important, l’avenir du cirque en lui-même reste néanmoins incertain. Le cirque dépend beaucoup des emplacements et actuellement, ils se font de moins en moins nombreux. Cela vaut aussi bien pour les cirques que pour la fête foraine : « Maintenant, on remarque qu’il est assez difficile de trouver un emplacement dans la plupart des villes. On a l’exemple à Charleroi où il y a un emplacement, mais qui ne sera bientôt plus libre ce qui fait que la ville n’en possède plus. La ville de Liège est plus ou moins dans le même cas aussi ». Les futurs projets ? Maximiser le confort du public, le divertir et surtout rester 100 % traditionnel.