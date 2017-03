Serie A: Jordan Lukaku passeur décisif lors de la victoire de la Lazio Rome sur Torino

Jordan Lukaku est monté à la 27e minute à la place de Radu, blessé. Lukaku a offert un très bon ballon à Parolo, qui, en excellente position, a tiré au-dessus (55e).

Immobile a ouvert le score en faveur de la Lazio, sur un centre de la droite de Basta (56e). Monté au jeu dix minutes plus tôt, Maxi Lopez a égalisé de la tête (72e).

La fin de match était animée. Hoedt pour la Lazio (81e) et Belotti, gêné par le tacle de Lukaku, pour le Torino (87e), sont passés tout près du but. La décision est tombée à 3 minutes de la fin. Servi par Lukaku, Baldé Keita déclenchait une frappe enroulée qui terminait sa course au fond des filets du Torino (87e). Felipe Anderson avait encore le temps de fixer le score à 3-1 au terme d’un contre rapidement joué (90e).

What a goal by Keita Baldé Diao in #LazioTorino! 🔥



La Lazio occupe la quatrième position avec 56 points. Torino, 39 points, est dixième.