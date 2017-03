Météo: un ciel plus nuageux ce mardi avant le retour des éclaircies et des températures clémentes

Après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux ce mardi. Davantage de nuages devraient arriver sur le nord-ouest dans l’après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 11 et 15 degrés.

Mercredi, le temps devrait rester sec. Le matin, la grisaille sera à nouveau répandue à l’ensemble des régions. De la brume et du brouillard devraient se former principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Durant l’après-midi, le ciel s’ouvrira progressivement sur de belles éclaircies, selon l’IRM. Il fera doux pour la saison, avec des maxima compris entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés en plaine. Le vent sera faible et variable.

Les températures devraient encore grimper d’un cran jeudi pour atteindre près de 17 degrés. Le temps devrait être ensoleillé sur l’ensemble du pays.

La nébulosité sera plus abondante en fin de semaine et ce week-end. Les maxima seront en baisse et atteindront environ 12 degrés samedi et dimanche.