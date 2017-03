Le calendrier des Playoffs 1 est tombé ce lundi mais... Donald Trump pourrait tout décaler!

Vu la faiblesse des écarts (6 points entre le Anderlecht, premier, et le SC Charleroi, sixième), on a le sentiment que tout peut arriver, dans ces Playoffs 1 qui démarreront le 31 mars par un choc entre Zulte Waregem et Anderlecht (3-2 pour les Flandriens en phase classique).

Le calendrier concocté comme chaque année par Nils Van Brantegem est de ceux qui décoiffent. On remarque notamment que les Zèbres joueront trois de leurs quatre premiers matches au Mambourg, que les « toppers » auront lieu à la 4 e journée (à Anderlecht) et à la 8 e (à Bruges), et que les deux derniers champions (Gand et Bruges) s’affronteront dès la première journée, à la Ghelamco Arena.

