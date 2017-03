Job Go à Brunehaut: 1er salon de l'emploi intercommunal

Les communes de Brunehaut, Antoing et Rumes unissent leurs efforts pour mettre en place un 1 er salon sur la thématique de l’emploi dans ce qu’elle a de plus large.

Le mercredi 29 mars, la salle de la Malterie à Bléharies sera « The place to be » pour les jeunes de 16 à 30 ans de tout le Tournaisis. Toutes les infos dans votre quotidien du 15 mars et dans notre nouvelle édition digitale de Nord Eclair.