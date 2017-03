Les 11 Roms qui squattent une habitation à Gand ont 14 jours pour quitter la maison: "Ils utilisent notre électricité et ont pris nos meubles"

Un couple de Gantois séjournant depuis deux mois au Vietnam a été averti voici quatre jours, par des voisins, qu’une famille de Roms originaire de Slovaquie occupait leur maison, acquise en décembre, en toute illégalité. « Ils sont onze, avec des enfants et un chien dans notre maison. Ils utilisent notre électricité, notre eau et notre gaz, et en plus, ils ont pris nos meubles », confie Sarah Braeye, l’une des propriétaires de la maison à nos confrères néerlandais du Nieuwsblad.

Les propriétaires ont fait constater les faits par la police mais celle-ci n’a pas pu évacuer les intrus. L’affaire a finalement été portée devant le tribunal de première instance de Gand, qui a rendu sa décision ce mardi : la famille de Roms doit évacuer l’habitation dans les quatorze jours. Le tribunal a toutefois affirmé que les personnes qui se sont introduites dans la maison ne peuvent être inculpées pour profanation de résidence car celle-ci n’était pas habitée. « Inacceptable », selon les propriétaires, furieux.

« Il est vrai que nous n’avons pas habité dans l’habitation ces deux derniers mois en raison de notre départ pour le Vietnam. Mais il y a bien des meubles à l’étage supérieur. (…) Cela n’a apparemment pas été remarqué par la police et le juge n’a visiblement pas trouvé que ce détail avait de l’importance », confie Paul De Roo, l’autre propriétaire de la maison.

L’imbroglio judiciaire est donc loin d’être terminé…