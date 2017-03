Néchin: son ADN était sur place, mais il nie le camrbiolage

Et pourtant, son ADN a été retrouvé sur place. « Je ne l’explique pas », assure l’intéressé qui ajoute toutefois qu’il achetait régulièrement du tabac dans cette station-service située tout près de son domicile. En fait, c’est une tache de sang qui a été retrouvée : « Elle maculait l’armoire où justement les marchandises ont été volées », rappelle le juge Mbenza. « Et ce n’est pas une petite trace. Cela laisse plutôt penser qu’une personne a brisé les vitres et s’est coupée ».

L’intégralité de cet article dans notre nouvelle édition digitale