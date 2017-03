Il deale pour payer un client mécontent

Jason (prénom d’emprunt) a été arrêté par la police de Mouscron, le 8 septembre dernier. Il possédait près d’un kilo d’héroïne et un kilo de cocaïne. Ce Français ne nie pas, devant le tribunal correctionnel de Tournai: « Avant, je vendais des voitures », justifie-t-il. « Je les achetais, je les retapais et je les revendais. Jusqu’à ce qu’une personne de Tourcoing se retourne contre moi. Je n’avais pas la possibilité de rembourser les 5.000€ du véhicule, il m’a proposé de vendre de la drogue en contrepartie ».

Une excuse qui étonne le juge Mbenza: « Pourquoi ne pas le dénoncer plutôt? », interroge-t-il. « Parce qu’avec ce genre de personne, disons que je préfère rester en vie, surtout pour 5.000 € ».

C’est de cette façon que Jason se serait lancé dans le trafic de drogue, poussé par « un grand méchant de Tourcoing », se moque le procureur qui avoue ne pas croire à cette thèse. « Le jour de son interpellation par la police, qui surveillait la frontière », rappelle le ministère public, « on a retrouvé 1.270€ dans la boîte à gants et deux téléphones ». Jason a alors reconnu qu’il s’était livré à un trafic de drogue depuis mars, soit donc pendant six mois « et qu’il n’avait pas d’autre choix parce qu’il avait peur des représailles », rappelle le procureur qui opte, plutôt que pour cette excuse, pour la circonstance aggravante « d’association ».

Un « caïd » de Tourcoing

Et c’est bien ce que conteste Jason: « Pourtant, ses clients assurent l’avoir toujours vu seul », précise son avocat.

L’intégralité de cet article dans notre nouvelle édition digitale