Ligue des Champions: la Juventus assure contre Porto (1-0), Leicester se qualifie pour la première fois pour les quarts de finale (2-0)!

La qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions était déjà quasiment acquise après le match aller et la Juventus a très tranquillement fini le travail mardi, en battant 1-0 Porto, à nouveau rapidement réduit à 10.

Le succès 2-0 ramené du Portugal au match aller ne laissait pas beaucoup de place au doute quant à la supériorité des Turinois, mais Barcelone-Paris SG étant passé par là, ils avaient poliment assuré depuis que rien n’était fait.

Simplement, la Juventus est un peu plus solide que le PSG et Porto surtout beaucoup moins fort que le Barça. Il n’y a donc pas eu le début d’un suspense ni l’ombre d’une « remuntada » mardi dans un Juventus Stadium bien rempli et joliment animé par les supporters des deux camps.

Les Turinois se sont en effet très vite installés dans le camp portugais et ont multiplié les occasions, de la tête par Higuain (2e), avec Dybala au-dessus puis à côté (3e et 6e) ou via Mandzukic, dont la tête était bloquée par Casillas (23e).

Le gardien espagnol de Porto était très occupé pour son 175e match européen, record de Paolo Maldini battu, et il devait encore trembler devant Dybala qui mettait le feu à la défense de Porto (38e) ou Mandzukic qui plaçait sa tête de peu à côté sur corner (39e).

Mais le plus bel arrêt de la première période a été signé par Maxi Pereira qui a repoussé des deux mains un nouveau tir de Higuain. Comme il est arrière droit, l’Uruguayen a logiquement été expulsé et sanctionné d’un penalty.

Road to Cardiff

Dybala l’a transformé (42e) et la Juventus était alors un peu plus encore en quarts de finale.

Avec Porto réduit à 10 avant même la pause, comme au match aller, la suite du match a logiquement été un peu chiche en spectacle.

Porto n’a pas fait beaucoup, en dehors d’une grosse occasion manquée par Tiquinho Soares après un raté de Benatia (49e) et d’une tentative présomptueuse de Felipe de 60 mètres.

La Juve a fait un peu plus, mais en jouant à 80 % maximum, avec un tir de Pjaca à côté (60e) et une tentative non cadrée de Higuain (66e), toujours assez loin de ses statistiques habituelles quand arrivent les matches à élimination directe de Ligue des Champions.

Mais après avoir été éliminés l’an dernier en 8e de finale après deux matches tonitruants face au Bayern Munich, les Turinois et leurs tifosi seront certainement pleinement heureux de cette qualification sans histoire ni frayeur pour les quarts de finale.

La Juve, pour qui empiler les scudetti ne suffit plus, vise cependant encore plus haut. Une grande bâche « Road to Cardiff » installée à l’entrée du stade est là pour le rappeler : l’objectif c’est la finale.

Leicester continue d’écrire l’histoire

Le conte de fée continue : Leicester s’est qualifié au forceps pour ses premiers quarts de finale de Ligue des champions en arrachant la victoire avec ses dents contre Séville (2-0), mardi dans un King Power Stadium électrique en 8e de finale retour.

Après avoir décroché le titre de champion d’Angleterre la saison passée, traversé une forte période de turbulences il y a quelques semaines marquée par le renvoi de Claudio Ranieri, les « Foxes » ont écrit un peu plus leur histoire.

Les Andalous et leur style de jeu léché sont tombés sur un os, après avoir déjà encaissé un but synonyme d’espoir anglais à l’aller (2-1).

À Leicester, les « Foxes » étaient là pour tout casser. Finie la période de doute, le nouvel entraîneur Craig Shakespeare, ancien adjoint de Ranieri, a ranimé cette équipe en lui redonnant ces valeurs, comme l’ont prouvé les dernières victoires en Premier League, contre Liverpool (3-1) puis Hull (3-1).

Dans la bouillante enceinte des Midlands, les supporters avaient prévenu les Sévillans avec un grand tifo à l’effigie de Shakespeare (Craig) tenant en laisse un molosse, assorti d’une citation tiré du Jules César de Shakespeare (William) : « Et seront lâchés les chiens de guerre. »

De quoi rappeler que le slogan du club est « Sans Peur » et que le beau jeu, c’est pour Arsenal et Manchester City. Ici c’est Leicester et un tacle appuyé de Wes Morgan est autant apprécié qu’une passe soyeuse de Mahrez pour Vardy.

Reste que les Foxes ont souffert contre un FC Séville invaincu depuis la fin février avec cinq victoires et trois nuls.

Nasri exclu, N’Zonzi rate un penalty

L’équipe victorieuse des trois dernières Europa League a pourtant porté le danger dès l’entame, ne se laissant pas intimider par les Anglais et y allant des mêmes coups d’épaule. Mais le pressing de Vardy et Okazaki et l’abnégation retrouvée de Leicester finissaient par primer.

Sur un coup franc obtenu par Vardy, Mahrez trouvait la cuisse du capitaine Morgan qui propulsait le ballon dans les buts. Pas beau mais tellement bon dans un stade en fusion (1-0, 27).

Avec Jovetic et Mariano à la place de Sarabia et Mercado, Séville se faisait plus dangereux à la reprise en touchant notamment la barre, mais c’est bien Leicester qui aggravait le score sur une reprise d’Albrighton (2-0, 54).

Désespéré, Séville tentait le tout pour le tout. Sauf que le pressing acharné de Vardy, et son jeu parfois limite, finissait par faire dérailler Nasri. Sur un accrochage entre ces deux-là, le Français faisait mine de mettre un coup de tête à l’Anglais. Deuxième carton jaune, et Séville réduit à dix (74).

Passée la stupeur, l’exclusion dopait les Espagnols, qui obtenaient un penalty sur une faute de Schmeichel sur Vitolo (78).

N’Zonzi avait alors le ballon de la prolongation, mais le gardien danois plongeait du bon côté !

Alors que la température montait d’un cran, Sampaoli était également renvoyé au vestiaire. L’ambiance tendue hachait un match désormais complètement débridé.

Sauf qu’il y a bien une chose que sait faire Leicester : se retrousser les manches pour gagner. Ici les contes de fées s’écrivent à la sueur du front.