Ligue des Champions: le PSG écrit une lettre à l'UEFA pour critiquer l'arbitrage à Barcelone lors de la défaite 6-1

L’UEFA s’est, elle, contentée de confirmer à l’AFP qu’elle avait bien reçu une lettre du club français, sans autre précision.

L’idée de ce courrier « est de pointer une série d’erreurs -dix situations de jeu- où l’arbitrage a influé sur le scénario », a exposé la source proche du dossier.

Le PSG a voulu signifier qu’il est « inadmissible que le travail de tout un club puisse être réduit en miettes par des erreurs de jugement », regrettant encore un « arbitrage défaillant qui a porté préjudice au PSG mais a touché aussi directement l’équité qui doit faire la grandeur de cette compétition », a encore ajouté cette source.

« Le PSG a besoin de plus de respect en Europe », avait affirmé samedi devant la presse le coach du Paris SG Unai Emery, parlant ainsi à mots couverts des décisions d’arbitrage au Camp Nou. « Je ne veux pas en dire plus, mais quand on regarde le match c’est clair », avait ajouté le technicien basque.

Son président Nasser Al-Khelaïfi a été plus direct dans Le Parisien samedi : « On ne peut s’empêcher de penser que l’issue de ce match (à Barcelone) aurait pu être différente avec un arbitrage plus clairvoyant ».

« Tout le monde a vu au moins le penalty (non sifflé) sur Di Maria qui aurait pu nous permettre de revenir à 3-2 (…) Sans oublier qu’il n’y avait pas penalty sur Suarez », avait insisté M. Al-Khelaïfi.