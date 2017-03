L'idée d'une revue annuelle de l'Etat de droit dans l'UE fait son chemin

Belga

Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, s’est réjoui mardi de l’accueil de plus en plus favorable que recueille selon lui sa proposition d’instaurer, au sein de l’Union européenne, une revue annuelle de la situation de l’Etat de droit et des libertés individuelles dans les Etats membres, pour contrer toute dérive par rapport aux valeurs de l’UE.