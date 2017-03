Karin Gerard affirmait avoir été agressée par trois hommes à Bruxelles: le parquet général estime qu'il y a escroquerie

Le parquet général estime qu’il y a suffisamment d’éléments de culpabilité pour poursuivre Karin Gérard pour faux et usage de faux et tentative d’escroquerie. Le 5 janvier 2016, la magistrate se serait fait agresser par trois hommes dans la rue des Grands Cerfs à Bruxelles, non loin du parquet de Bruxelles. Or, selon les éléments du parquet général, l’agression de Karin Gérard n’aurait pas eu lieu !

