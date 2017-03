Jane Birkin se confie sur sa leucémie: «Il n'y a plus un moment à perdre»

Jane Birkin, qui a 70 ans, est maintenant en rémission de sa leucémie. Elle a passé de longs mois en hôpital mais elle va mieux. Même si elle déclare qu’il ne faut plus perdre de temps car elle est consciente qu’elle n’a plus 10 ans devant elle.

Jane Birkin a disparu de la vie publique pendant plusieurs mois. Aujourd’hui qu’elle va mieux, elle se confie dans une interview à Paris-Match.

Elle y parle de sa maladie et des médecins qui l’ont tirée d’affaire. Mais elle a conscience que la vie se rétrécit. « J’ai compris, dit-elle, que je le veuille ou non, que je n’avais plus que 10 ans devant moi ». Et d’ajouter : « Il n’y a pas un moment à perdre ».