Le prix de l'essence à la baisse jeudi

Les prix de l’essence, du butane et du LPG seront à la baisse à partir de ce jeudi 16 mars, à la suite d’un recul des cotations des produits pétroliers sur les marchés internationaux, annonce mercredi le SPF Economie.

Dans le détail, les prix maxima de l’essence 95 RON et 95 RON E10 reculent à la pompe de 3,6 et 3,7 centimes d’euro à respectivement 1,3840 et 1,4060 euro le litre.

Les prix maxima de l’essence 98 RON et 98 RON E10 diminuent également de 3,6 et 3,7 centimes à 1,4660 et 1,4740 euro le litre.

Enfin, le LPG voit son prix maximum à la pompe baisser de 3,6 centimes, à 0,4830 euro le litre.