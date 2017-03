Battue par son père car elle fréquentait un Italien: il estimait que les Italiens étaient des gens peu fréquentables!

Elle a reçu des coups de pied, de poing et de bâton.

Deux Liégeois âgés de 43 ans et 22 ans ont comparu mercredi devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre de faits de coups et blessures infligés à une adolescente. Le père de cette jeune fille avait mandaté son frère, oncle de la victime, pour la surveiller et la corriger selon le choix de ses fréquentations.

Le père de la jeune fille mineure d’âge n’avait pas supporté qu’elle fréquente un jeune italien. D’origine turque, le père estimait que sa fille ne devait fréquenter que des hommes issus de sa communauté. Il estimait que les Italiens étaient des gens infréquentables.

