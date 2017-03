Luingne: la clinique du cheveu, le nouveau concept lancé par Jennifer

Coiffeuse à domicile pendant cinq ans, la Mouscronnoise Jennifer Catteau (25 ans) a pris la décision d’ouvrir sa propre boutique. Mais plutôt que de se limiter au brushing et aux colorations de ses clientes, la jeune femme a profité de l’occasion pour lancer un concept inédit dans la cité des Hurlus : la clinique du cheveu.

Après avoir suivi toutes les formations nécessaires, Jennifer vous accueille depuis le 1 er mars dans un établissement agréable et discret, dans la rue du Boclé, à Luingne.

« Quand je suis tombée sur le concept de la clinique du cheveu, il y a un peu plus d’un an, cela m’a directement parlé. D’autant plus qu’il n’y avait pas vraiment d’institut proposant ce type de service dans la région », s’exclame Jennifer.

La clinique du cheveu est spécialisée dans la pose de perruques et de prothèses capillaires, mais aussi dans tout ce qui touche aux soins aux cheveux.

