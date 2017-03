René Weiler avant Anderlecht-Nicosie: "Je suis optimiste pour ce jeudi. (…) Et pourquoi pas aller jusqu'au bout?" (vidéo)

« Gagner le match aller 0-1 à Apoel Nicosie constituait évidemment une très bonne affaire », admet l’entraîneur d’Anderlecht René Weiler en conférence de presse, à la veille du huitième de finale retour contre l’APOEL Nicosie (0-1 pour Anderlecht à l’aller).

« Mais il ne s’agit en aucun cas d’une garantie. L’adversaire n’a pas le choix. Il doit en effet l’emporter et donc marquer au moins un but. Ce sera son objectif en montant sur le terrain, et il va tout faire pour l’atteindre, ce qui n’est pas forcément rassurant. D’autant qu’il récupère son buteur Pieros Sotiriou, suspendu à l’aller, et qui a encore marqué ce week-end (le but de la victoire, 0-1, à l’Anorthosis Famagouste, NDLR). Apoel n’a certes pas montré grand-chose la semaine dernière, mais je sais qu’il est capable de beaucoup mieux. Enfin on est prévenu. Tout le monde est conscient que ce sera très difficile, mais vu la bonne mentalité et la confiance du groupe, je suis optimiste… »

À l’inverse d’Apoel, Anderlecht n’est de son côté pas obligé de marquer. « Non, et on a une équipe capable de tenir le zéro derrière », rappelle Weiler, « maintenant à domicile et compte tenu de notre vocation offensive, on tentera quand même nous aussi d’en inscrire au moins un. Cela faciliterait les choses, mais on ne perdra jamais de vue qu’il n’y a pas d’obligation… »

Anderlecht ne s’en cache plus depuis qu’il a sorti le Zenit en seizième de finale, il va jouer à fond la carte de cette Europa League, en dépit de son ambition tout aussi officiellement affichée de reprendre le titre national à Bruges au terme des playoffs 1.

Mais jusqu’où peut-il espérer aller en Coupe d’Europe ? « Pourquoi pas jusqu’au bout ? », se lance hardiment René Weiler, avant d’aussitôt atténuer le propos. « Mais je ne devrais pas dire ça avant d’avoir atteint les quarts de finale (une première depuis 1997 pour Anderlecht, NDLR). Si c’est le cas jeudi il sera temps d’y penser plus concrètement. Et encore, vous savez bien que je ne vois en général pas beaucoup plus loin que le prochain match. Donc ce n’est pas vraiment d’actualité pour le moment. Plus tard on verra. Cette saison peut se terminer en apothéose historique. Mais on peut aussi tout rater, même si ce n’est pas la tendance aujourd’hui. Le foot c’est comme ça. Mais le baromètre est au très beau temps, et j’espère qu’il va le rester encore longtemps… », conclut René Weiler.