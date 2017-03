Herseaux: les citoyens s'impliquent pour leurs arbres

Les arbres des rues des Lilas, des Noyers et des Bleuets seront tous remplacés dans les prochaines semaines. Ils étaient moribonds. Les essences seront dorénavant adaptées. Et pour ce chantier, tous les riverains ont été consultés et ont pu donner leur avis.

Après la rue de la Coquinie à Mouscron, il y a un an et demi, ce sont les rues des Lilas, des Noyers et des Bleuets à Herseaux qui vont passer entre les mains des services Espaces verts et Voirie de la Ville. Le but ? Remplacer les arbres entre le trottoir et la route. « Les arbres sont tous moribonds, on va les remplacer par des essences adaptées », précise Christophe Deneve, éco-conseiller de la Ville de Mouscron. La bande d’herbe sera également éliminée.

Et ce projet est mené en intégrant totalement les habitants de ces trois rues.

