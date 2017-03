Le soleil éblouissant cause 188 accidents et 258 blessés chaque année en Wallonie

Ce jeudi sera la plus belle journée de la semaine avec des températures jusqu’à 18 degrés. Attention au soleil s’il n’est pas voilé. Mars est l’un des quatre mois où les éblouissements causent le plus d’accidents de la route. L’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) a fait le compte sur les dix dernières années.

Entre 2006 et 2015, les forces de l’ordre ont répertorié, en Wallonie, une moyenne de 188 accidents par an liés à un éblouissement par le soleil. En termes de victimes, on déplore près de 4 tués et 258 blessés (en 2015 il y a eu 235 blessés légers et 24 graves).

Pour la Belgique, cela donne une moyenne annuelle de 701 accidents, 12 tués et 945 blessés. « La courbe de la répartition des accidents des dix dernières années en Wallonie montre que les mois de mars, juin, septembre et octobre connaissent un peu plus de sinistres de ce type », explique Belinda Demattia de l’Agence wallonne pour la sécurité routière.

Sur l’ensemble de l’année, mars totalise 10 % des accidents causés par un soleil éblouissant, contre 12 % en octobre qui est le pire mois. L’explication est à trouver dans les heures de lever et de coucher de l’astre du jour. Elles coïncident avec les heures de pointe du matin et du soir. C’est à ces moments de la journée que se produisent en général le plus de sinistres en mars, juin, septembre et octobre. « Pour décembre et janvier, on constate que le nombre d’accidents de ce type se répartit plus uniformément. Durant cette période, le soleil n’est jamais très haut dans le ciel », souligne la porte-parole de l’AWSR.