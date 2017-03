Tournai: Nouveau service de prévention du suicide

L’asbl « Un pass dans l’impasse »organisera des permanences à Tournai et à Mons

Les psychologues de l’association sont prêts à recevoir les personnes suicidaires, ainsi que les familles qui craignent qu’un proche « fasse une bêtise ». Chaque année, on compte en moyenne 772 décès par suicide en Wallonie, dont 39 rien qu’à Tournai. Le suicide représentait même la 7 e cause de mortalité des Wallons en 2013. Plus de détails dans votre Nord Eclair de ce jeudi 16 mars.