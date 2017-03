Italie: des touristes et journalistes blessés lors d'une éruption de l'Etna (photos)

Une dizaine de touristes et journalistes ont été légèrement blessés jeudi par une pluie de lave et de vapeur provoquée par une explosion sur le volcan Etna, de nouveau en éruption en Sicile (sud de l’Italie), selon des médias italiens et la BBC, présente sur place.

Selon les médias italiens, six des blessés ont été hospitalisés pour des contusions et traumatismes, en particuliers crâniens, après cette explosion provoquée par le contact entre la lave et la neige à 2.700 mètres d’altitude.

« L’équipe de la BBC et des touristes ont été pris dans une énorme explosion », a raconté sur Twitter Rebecca Morelle, correspondante scientifique de la BBC venue couvrir la nouvelle phase d’activité du plus haut volcan d’Europe. « Un flot de lave mêlée de vapeur a provoqué une énorme explosion, le groupe a subi une pluie de pierres brûlantes et de vapeur. Beaucoup sont blessés, des blessures à la tête, des brûlures, des coupures et des contusions », a-t-elle ajouté.

L’Etna est de nouveau entré en éruption mercredi soir, avait indiqué en début de matinée l’Institut italien de vulcanologie (INGV).