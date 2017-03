Val de l'Escaut: les dates des prochains radars sont annoncées

Plusieurs sorties du radar répressif de la zone de police du Val de l’Escaut sont déjà prévues pour les prochaines semaines : ce sera ainsi le cas ce vendredi 17 mars, mais aussi le lundi 27 mars, le mardi 4 avril, le lundi 10 avril, le vendredi 21 avril et enfin le mardi 25 avril.

Entamés au début de l’année, les accords entre la zone de police locale et la police fédérale se poursuivent. Le radar des autoroutes (WPR) doit ainsi venir flasher les véhicules circulant sur les territoires des entités de Celles, Estaimpuis, Mont-de-l’Enclus et Pecq le mardi 21 mars, le lundi 10 avril et le mercredi 19 avril.