Ploegsteert: le mercredi 29 mars, il faudra laisser la place aux cyclistes

Créée en 1977, la course cycliste baptisée « Les 3 jours de La Panne » est une épreuve qui se déroule chaque année du côté de la ville de La Panne, sur la côte de la Mer du Nord, mais aussi tout autour, dans la province de Flandre occidentale... Et cette année, les cyclistes feront même une petite incursion sur le territoire wallon.

Lors de la deuxième étape de l’épreuve (qui en compte quatre), fixée au mercredi 29 mars et reliant Zottegem à Coxyde, le parcours passera en effet par Ploegsteert, sur quelques kilomètres.

À cette occasion, les autorités communales de Comines-Warneton tiennent à préciser que l’accès sera interdit à tout conducteur, et cela dans les deux sens, de 12h à 15h, dans la rue de Messines (et plus exactement dans le tronçon compris entre la frontière régionale et la rue du Petit Pont) ainsi que dans la rue du Petit Pont.