Jugement sous haute sécurité pour Thomas S.

Le 15 janvier dernier, un homme avait été agressé au couteau par un autre homme devant le Barcy Cosy à Mouscron et l’auteur des coups avait pris la fuite. Trois jours plus tard, il était arrêté à Mouscron par la police qui avait bouclé tout un quartier. Dans les airs, un hélicoptère de la police fédérale tournait dans le ciel afin de vérifier si l’individu ne tentait pas de prendre la fuite. Le suspect avait été arrêté, il s’agissait de Thomas S., un garçon bien connu de la police locale et actif dans un club de motards de la région.

Le 16 février dernier, Thomas était cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, en compagnie d’Alexandre D., car les deux garçons étaient impliqués dans une autre bagarre survenue devant un café, le 13 février 2013. Raphaël B., lui aussi bien connu de la justice, avait été agressé en sortant d’un bar par deux individus et il avait reçu des coups de couteau dans le dos.

