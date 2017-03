La croix celtique de Fontenoy illuminée pour la Saint-Patrick

Pour la huitième fois cette année, plusieurs pays du monde participent au Global Greening, l’initiative imaginée par Tourism Ireland et qui consiste à décorer des monuments symboliques en vert pour la Saint-Patrick. Greening, quèsaco ? Plus que des illuminations, cela exprime l’amitié et le partenariat entre les Irlandais et les différents pays dans le monde. 8 illuminations sont prévues cette année en Belgique, ce qui en fait l’un des pays les plus actifs à ce niveau-là.

Cinq sites belges vont participer pour la toute première fois au Global Greening. La Collégiale Notre-Dame et le saxophone irlandais de Dinant, les deux bâtiments de l’UNESCO à savoir l’Hôtel de ville d’Anvers et les Halles aux Draps de Ypres. Et pour finir… la croix celtique de Fontenoy, le mémorial célébrant l’intervention militaire des Irlandais.

Retrouvez notre article complet sur notre nouvelle édition numérique.