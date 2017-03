Comines: bien-être et réconfort grâce aux animaux (+vidéo)

Rédaction en ligne

Stéphanie, Nathalie et Johanne sont de Comines-Warneton. La première est toiletteuse pour chiens, la seconde est coiffeuse et la dernière institutrice maternelle de formation. Ces trois indépendantes ont surtout une passion commune pour les animaux. Il y a près d’un an, elles ont décidé de se réunir et de créer l’asbl « Toutdoux », basée à Warneton.