Jean-Claude Stocman braqué à Tournai. «Donne-moi la caisse ou je te tue», lui dit l'agresseur

Il était près de 19h15 mercredi lorsque la vendeuse de « Stocman Coopérative », l’épicerie qui fait le coin de la rue du Viaduc et du boulevard Eisenhower, s’apprêtait à rentrer les fleurs qui garnissent le trottoir. Le commerce allait fermer ses portes. Et un client venait de sortir. Soudain deux individus surgirent dans le magasin. « J’avais le dos tourné. Ils sont arrivés derrière moi », raconte Jean-Claude Stocman. « L’un a mis un revolver contre ma tempe et l’autre a vidé la caisse. ‘Donne-moi la caisse ou je te tue’, m’a dit celui qui avait l’air le plus déterminé et le plus agressif. Cela a été très, très vite, mais c’était très, très violent. Puis ils sont repartis par le boulevard Eisenhower où une voiture devait les attendre ».

